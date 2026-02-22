Sondaggio | 60% disapprova operato Trump

Un sondaggio rivela che il 60% degli americani disapprova l’operato di Trump, a causa delle sue politiche su inflazione, dazi e immigrazione. La rilevazione arriva a due giorni dal discorso sullo Stato dell’Unione e poco prima della bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema. Gli intervistati criticano le scelte del presidente e manifestano insoddisfazione per la gestione economica e internazionale. La sintesi dei dati riflette il malcontento diffuso tra i cittadini.