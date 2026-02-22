Sondaggio | 60% disapprova operato Trump
Un sondaggio rivela che il 60% degli americani disapprova l’operato di Trump, a causa delle sue politiche su inflazione, dazi e immigrazione. La rilevazione arriva a due giorni dal discorso sullo Stato dell’Unione e poco prima della bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema. Gli intervistati criticano le scelte del presidente e manifestano insoddisfazione per la gestione economica e internazionale. La sintesi dei dati riflette il malcontento diffuso tra i cittadini.
22.00 A 2 giorni dal discorso sullo Stato dell'Unione,e prima che la Corte Suprema bocciasse i dazi, alcuni sondaggi riportano che la maggioranza degli statunitensi disapprova la gestione del presidente Trump su inflazione,dazi,relazioni internazionali, immigrazione ed economia. Il 60% boccia il suo operato. Circa 2 intervistati su 3 bocciano il lavoro di Trump sull'inflazione (65%), mentre 6 su 10 esprimono giudizi negativi sui dazi sulle importazioni e sulla politica estera. Sul confine con Messico, 50% disapprova e 47% approva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Sondaggio politico, la fiducia degli italiani in Donald Trump
I sondaggi bocciano Trump, 'il 60% disapprova il suo operato'
