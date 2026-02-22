Somme riscosse e non dovute da Comune di Napoli 50.000 euro per rimborsi | Numerose richieste

Il Comune di Napoli ha riscosso oltre 50.000 euro da cittadini che avevano già ottenuto il rimborso. La causa principale riguarda pagamenti effettuati in modo erroneo, che sono stati successivamente annullati o annullati in autotutela. Molti cittadini si sono trovati a versare somme che non spettavano più, dopo aver ricevuto ingiunzioni di pagamento. La situazione si ripete con numerose richieste di rimborsi e verifiche in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto "A seguito della notificazione delle ingiunzioni di pagamento numerosi cittadini versano al Comune di Napoli somme che risultano non dovute per erronei pagamenti, per ingiunzioni di pagamento annullate in autotutela o a seguito di intervento di sentenza da parte" dell'Autorità giudiziaria. A metterlo nero su bianco è il Servizio Sanzioni Amministrative di Palazzo San Giacomo. L'ufficio, infatti, con una determina impegna la somma di 50.000 euro, prevista dal bilancio comunale. Sono soldi stanziati in favore di "Diversi cittadini", recita l'atto. La causale è appunto il "Rimborso per indebiti pagamenti".