Sollini | Una vittoria importante E non abbiamo rischiato nulla

Nel giorno delle 100 presenze di Adriano Esposito, è stato Matteo Solini a diventare il match winner. Il suo colpo da biliardo con parabola a scavalcare il portiere ospite, è stato decisivo ed ha portato 3 punti importantissimi per la classifica e per il morale della truppa. Per il difensore scaligero si è trattato del 3° gol stagionale (un record in carriera), tra l’altro concentrati nelle ultime 6 partite. Solini ha descritto così la dinamica del gol: "Quando è partito il cross su calcio d’angolo ho visto che era un po’ corto. Ho provato ad anticipare l’avversario che era lì davanti. Mi sono detto: la prendo per spizzarla e per mandarla sul secondo palo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lautaro a Dazn: «Vittoria importante, abbiamo messo tutto in campo. Gli assist di Pio per me? C’è una cosa che ho già detto tante volte»Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha commentato la vittoria contro l’Udinese, sottolineando l’importanza del risultato e l’impegno della squadra.

Il Ravenna FC conquista tre punti pesantissimi al Benelli! I giallorossi superano di misura la Sambenedettese (1-0) grazie al colpo vincente di Solini al 35’ del primo tempo. Una vittoria fondamentale che consente alla squadra di restare in scia della capoli - facebook.com facebook