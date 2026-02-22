Snowboarder fuoripista scivola e resta in bilico su una buca carsica soccorso con l' elicottero

Uno snowboarder rimasto in bilico su una buca carsica profonda circa cinque metri si trova ora sotto i riflettori dopo un salvataggio d'emergenza. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sotto il Pic Majot, nel gruppo del Canin, dopo che il giovane è scivolato durante una discesa fuoripista. Un elicottero ha raggiunto il luogo e ha portato via l'atleta, che rischiava di cadere ancora più giù. I soccorritori hanno agito rapidamente per mettere in sicurezza la zona.

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio 2026, sotto il Pic Majot, nel gruppo del Canin, per soccorrere uno snowboarder rimasto in bilico sul bordo di una cavità carsica profonda circa cinque metri. Poco prima delle 14.00 la Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino, la Guardia di finanza e l’elisoccorso regionale dopo la chiamata arrivata al Nue112 da parte di due giovani sciatori della Repubblica Ceca. Uno dei due, un 33enne, durante una discesa fuoripista era scivolato fino al margine di una buca carsica a quota 1500 metri, rimanendo bloccato con lo snowboard sotto il bordo della cavità senza riuscire a risalire. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Montagna, snowboarder trovato morto senza vita in fuoripista a CerviaUn snowboarder è stato trovato senza vita in una zona fuoripista a Breuil-Cervinia. Breuil Cervinia, snowboarder trovato morto fuoripista: accertamenti in corsoUn snowboarder moldavo è stato trovato senza vita in un canalone a Breuil Cervinia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Scivola durante un fuoripista, snowboarder soccorso sul bordo di una buca profonda 5 metriIl ragazzo, classe 1992, stava affrontando un tratto fuori dalle piste battute a circa 1500 metri di quota, quando è scivolato finendo sul margine della cavità naturale. Rimasto con lo snowboard ... nordest24.it Courmayeur, valanga fuoripista: morto il terzo sciatore coinvoltoTragedia sulle Alpi: due snowboarder morti nel Tirolo austriaco e tre freerider travolti da una valanga a Courmayeur. Allarme per il pericolo neve ... tgcom24.mediaset.it A Davos uno snowboarder è stato salvato da una valanga da lui stesso provocata durante un fuoripista, poiché è riuscito a liberarsi parzialmente e a chiamare aiuto. x.com Uno snowboarder svizzero di 38 anni è deceduto ieri dopo essere stato travolto da una valanga nel comprensorio sciistico Parsenn a Davos (GR). L’uomo stava facendo fuoripista con un amico. Nel primo pomeriggio i due si sono avventurati sotto lo Schwarz - facebook.com facebook