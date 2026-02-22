Skialp prima ai Giochi I campioni orobici senza medaglie Mugugni per il format

Lo scialpinismo ha conquistato i primi Giochi invernali, attirando numerosi appassionati a Bormio. I campioni orobici, anche se non hanno portato medaglie, hanno mostrato grande determinazione nelle competizioni. La gara ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno seguito con entusiasmo le fatiche degli atleti. Alcuni tifosi si sono lamentati del format, ritenendolo poco chiaro. La gara si è conclusa con un grande entusiasmo tra gli appassionati.

BORMIO Il grande pubblico presente a Bormio per le prime due gare olimpiche della storia ha sancito il successo dello scialpinismo. Sia giovedì nella sprint, sia ieri nella staffetta mista (i due format inseriti nel programma) lo skistadium di Bormio e la pista Stelvio sono stati letteralmente invasi dall'esercito di appassionati di skialp che hanno animato la giornate con un tifo sfrenato e coloratissimo. Lo scialpinismo ha fatto centro, ora starà alla Ismf (la Federazione mondiale dello scialpinismo) riuscire a "convincere" il Cio a riproporre lo skialp per le prossime Olimpiadi (con il successo ottenuto non dovrebbero esserci problemi) e magari a proporre una gara in più (più inerente lo spirito dello scialpinismo classico) o una gara con più giri, soprattutto nella sprint, perché sono stati parecchi i "mugugni" dei puristi dello skialp verso questa formula.