Siracusa armi illegali | 32enne ai domiciliari un anno

Un uomo di 32 anni ha ricevuto un anno di domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di armi illegali. La polizia ha sequestrato diverse armi durante una perquisizione nella sua abitazione, rispondendo a segnalazioni di comportamenti sospetti. La decisione mira a contrastare il fenomeno del porto illegale di armi nella zona. Le autorità continuano a monitorare le attività criminali che minacciano la sicurezza pubblica.

Un uomo di 32 anni è stato condannato alla detenzione domiciliare per un anno a Siracusa, in seguito all'arresto operato dai carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero. La condanna, legata al porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, risale a un episodio verificatosi nel dicembre del 2022 e sottolinea la persistente attenzione delle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità e il controllo del possesso illegale di armi. L'uomo, con precedenti penali, dovrà scontare la pena presso la sua abitazione, una misura cautelare volta a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori reati.

Ai domiciliari a Foggia, ma lo trovano a Varcaturo con la droga e una pistola: 32enne arrestatoUn 32enne agli arresti domiciliari a Foggia è stato rintracciato e arrestato a Varcaturo, frazione di Giugliano, in provincia di Napoli.

L'inchiesta sul laboratorio di armi clandestine, l'impiegato confessa e va ai domiciliari: "L'ho fatto per gioco"Un impiegato pubblico di 56 anni di Montallegro ha ammesso di aver conservato armi clandestine nel suo laboratorio e ora si trova ai domiciliari.

