Silver Surfer | Jones incanta Garner 90% di pubblico la premia

La discussione sul nuovo volto del personaggio continua a infiammare i social.

Doug Jones elogia Julia Garner come Silver Surfer in I Fantastici 4 – Gli inizi. Doug Jones, attore che ha interpretato Silver Surfer nel film del 2007, ha espresso la sua opinione sulla nuova versione del personaggio, interpretata da Julia Garner in I Fantastici 4 – Gli inizi. Il film, uscito nel 2025, ha riscosso un grande successo di critica e pubblico, con un alto gradimento su Rotten Tomatoes. Jones ha lodato la performance di Garner, definendola coraggiosa e ben equilibrata, nonostante le aspettative dei puristi dei fumetti. In un’intervista, Jones ha espresso apprezzamento per la scelta di Shalla-Bal come versione femminile di Silver Surfer, sottolineando il coraggio di Garner nel affrontare le aspettative dei fan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

