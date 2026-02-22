Siena-Salsepolcro | la ricetta di Voria | Grande rispetto ma nessuna paura

Gill Voria definisce Siena-Sansepolcro una partita “una trappola” e si dice “disperato” alla vigilia, a causa delle difficoltà emerse negli allenamenti. Il tecnico bianconero sottolinea che il suo team affronta la gara con grande rispetto, ma senza timori, perché si prepara a una sfida complicata. Voria insiste sull’importanza di mantenere la concentrazione e di non sottovalutare l’avversario. La partita si avvicina e il mister si prepara a guidare la squadra.

© Sport.quotidiano.net - Siena-Salsepolcro: la ricetta di Voria: "Grande rispetto ma nessuna paura"

Si dice "disperato", alla vigilia di Siena-Sansepolcro, partita che definisce "una trappola", il tecnico bianconero, Gill Voria. "Vedo i ragazzi tutti sul pezzo – spiega – è un dispiacere troppo grosso dover escludere qualcuno. Spero che capiscano le mie scelte e che, insieme, chi prima, chi dopo, possiamo portare a termine un bel lavoro". Come è andata la settimana? "Molto bene, dopo la bella vittoria centrata a Cannara. Vedo i ragazzi carichi e con il sorriso, che non fa male. Li ho trovati motivati dall’inizio, adesso un po’ di più. Li ringrazio, mi stanno capendo e seguendo. I risultati poi portano sempre serenità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Parla Mangiavacchi. "Voria ama il Siena. Ad ogni chiamata ha sempre detto sì» «La destra distrugge libertà ma la sinistra ha troppa paura»: Pedro Sánchez dà la sua ricetta: «Rifiutare il neoliberismo»Pedro Sánchez critica la destra per aver compromesso libertà e diritti, invitando a rifiutare il neoliberismo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Elisabetta Durante: Ricette della mia SienaDa Siena alle vette alpine passando per i social. Con quasi centomila follower su Instagram, Elisabetta Durante – per tutti online dolcegiuridica – è diventata un punto di riferimento tra viaggi e ... lanazione.it Protagonista della diciannovesima puntata di “Al club con la Robur” uno dei principali artefici della storica cavalcata del Siena dalla Serie C alla Serie A: Claudio Mangiavacchi. - facebook.com facebook