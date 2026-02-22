Siena è allarme lupi in città | Sempre più vicini perché trovano risorse alimentari

L’aumento dei lupi nelle aree urbane di Siena deriva dalla disponibilità crescente di cibo, secondo gli esperti. La presenza di branchi vicino alle case si intensifica perché trovano più risorse alimentari, come animali domestici e rifiuti abbandonati. La situazione preoccupa residenti e autorità locali, che cercano soluzioni pratiche per contenere il fenomeno. La crescita del branco si nota soprattutto nelle zone periferiche, dove si registrano i primi incontri ravvicinati.

Siena, 22 febbraio 2026 – «Mi occupo di lupi da una decina di anni, quando il Parco Regionale della Maremma, ente con il quale collaboravo già da numerosi anni per il monitoraggio degli ungulati, mi propose di avviare un monitoraggio del locale nucleo di lupi e studiare le interazioni di questo predatore con le sue prede principali. Con la collaborazione del Parco impostai un progetto di ricerca che va avanti tuttora e che analizza l’impatto di questo predatore sul comportamento e l’ecologia delle sue prede», spiega Francesco Ferretti, docente di Ecologia comportamentale ed Etologia, Gestione della fauna e Biologia della Conservazione all’Università di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

