Siciliartè Expo Italy 2026 | a maggio 3 giorni di arte imprenditoria e solidarietà a Palermo

Siciliartè Expo Italy 2026 porta a Palermo tre giorni dedicati al Made in Sicily, con esposizioni e premi. L’evento si svolge dall’8 al 10 maggio nei locali di Palazzo Riso e al Cineteatro De Seta ai Cantieri culturali della Zisa. La manifestazione celebra l’artigianato, l’imprenditoria e la solidarietà, coinvolgendo artisti e imprenditori locali. Durante l’evento si consegneranno riconoscimenti per valorizzare le eccellenze siciliane nel settore. La città si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti.

"SiciliArtè Expo Italy 2026" apre al Made in Sicily. A Palermo dall'8 al 10 maggio 2026 negli spazi di Palazzo Riso prima e poi al Cineteatro De Seta ai Cantieri culturali della Zisa per la premiazione e la consegna della targa riconoscimento Solidarietà, con una formula rinnovata che unisce arte, cultura, produzioni locali e impegno sociale. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, amplia il proprio raggio d'azione e accende i riflettori sulle eccellenze produttive siciliane.