Siamo una terra di mezzo abbandonata | la sindaca guida la rivolta dei comuni esclusi dalla legge Montagna

"Escluse aziende agricole e frazioni oltre i 500 metri. Lunedì il vertice con altri 22 sindaci 'esclusi' di Romagna, Marche e Toscana" “Il primo risultato devastante che ha prodotto la nuova legge della montagna a firma Calderoli è stato quello di dividere i territori”, comincia così la nota a firma di Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, dopo l'esclusione del comune da lei amministrato dal legge sulla montagna. “Considerare solo l’aspetto altimetrico e di pendenza media complessiva di un intero comune non rende giustizia a quelle amministrazioni che hanno attività agricole e allevamenti in frazioni poste a 500 e oltre metri”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

