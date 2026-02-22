Siamo una terra di mezzo abbandonata | la sindaca guida la rivolta dei comuni esclusi dalla legge Montagna
Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, denuncia che la nuova legge sulla montagna ha causato la divisione tra i territori, lasciando il suo comune escluso. La causa principale risiede nelle modalità di applicazione della legge, che penalizzano le zone più periferiche. Rossi critica l’assenza di attenzione verso le comunità di montagna, che si sentono abbandonate. La sua voce si unisce a quella di altri amministratori che chiedono modifiche urgenti. La questione rimane aperta, anche in vista di future proteste.
"Escluse aziende agricole e frazioni oltre i 500 metri. Lunedì il vertice con altri 22 sindaci 'esclusi' di Romagna, Marche e Toscana" “Il primo risultato devastante che ha prodotto la nuova legge della montagna a firma Calderoli è stato quello di dividere i territori”, comincia così la nota a firma di Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, dopo l'esclusione del comune da lei amministrato dal legge sulla montagna. “Considerare solo l’aspetto altimetrico e di pendenza media complessiva di un intero comune non rende giustizia a quelle amministrazioni che hanno attività agricole e allevamenti in frazioni poste a 500 e oltre metri”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Comuni di montagna in rivolta contro la legge Calderoli: “Esclusi quasi 1400 centri. Così si abbandonano i territori” – Videoracconto
