Si allarga l’indagine su Andrea Ora gli inglesi bocciano la Corona

L’indagine su Andrea si amplia dopo che gli inglesi respingono la Corona, a causa del coinvolgimento con Jeffrey Epstein. Le accuse legate al finanziere pedofilo americano minano la reputazione della monarchia britannica, simbolo di stabilità nel paese. La vicenda si concentra sui rapporti tra l’ex principe e Epstein, suscitando sospetti sulla trasparenza della famiglia reale. La crisi si approfondisce, lasciando il pubblico con molte domande senza risposta.

Pesa come un macigno su ciò che resta della popolarità della monarchia britannica, tradizionale bastione millenario della storia dell’isola, il sordido dossier legato al nome del defunto finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein: che investe – fra tanti ricchi e potenti del pianeta – anche l’ex principe Andrea. Uno scandalo sfociato giovedì nell’umiliante fermo di polizia di quasi 12 ore del fratello minore di re Carlo III e figlio terzogenito della scomparsa regina Elisabetta II, seguito da un rilascio che non cancella le accuse. Mentre l’approvazione verso la casa reale scende per la prima volta in tempi recenti sotto il 50%, le indagini sul 66enne ex duca di York proseguono di buona lena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

