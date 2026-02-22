Sgarbi assolto dai teoremi di Report and co ma la gogna l’ha segnato Il ritorno a Ferrara tra lacrime applausi e la figlia che…

Vittorio Sgarbi, dopo essere stato assolto da accuse di diffamazione, affronta ancora le conseguenze di un’esposizione mediatica intensa. La sua visita alla Certosa di Ferrara, tra lacrime e applausi, attira l’attenzione di molti spettatori e sui social. L’immagine di lui, visibilmente scosso, che si ferma davanti a un’opera d’arte, suscita emozioni contrastanti. La scena rivela come l’immagine pubblica possa influenzare profondamente il vissuto personale. La visita continua con il pubblico che osserva attentamente ogni suo movimento.

C’è un’immagine che sta facendo il giro del web, scatenando un’ondata di affetto misto a profonda amarezza: Vittorio Sgarbi che, con passo incerto e visibilmente provato, torna tra i “suoi” capolavori alla Certosa di Ferrara. Il video, diventato virale con milioni di visualizzazioni, ci restituisce un uomo debilitato nel fisico ma ancora mosso da quell’amore viscerale per l’arte che ha segnato la sua vita. Eppure, dietro quella fragilità che oggi commuove l’Italia, c’è una verità politica e giudiziaria che non può essere taciuta: Sgarbi è stato un bersaglio, e oggi il tribunale gli dà ragione. Sgarbi, il ritorno dopo l’assoluzione sul “caso Manetti”: cade il teorema del fango. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sgarbi assolto: Ferrara esulta, tra arte recuperata e giustizia fatta.Vittorio Sgarbi è stato assolto, una decisione che ha portato entusiasmo a Ferrara, sua città natale.

