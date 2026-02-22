Assoutenti, Federconsumatori e Udicon avviano un monitoraggio sulla qualità dell’acqua fornita da Hera nella provincia di Forlì-Cesena, in risposta alle segnalazioni di clienti insoddisfatti. Le associazioni hanno deciso di controllare direttamente le condizioni dell'acqua e l’efficienza del servizio. A partire da questa settimana, verranno eseguiti controlli sul territorio e analisi dei campioni. L’obiettivo è garantire trasparenza e migliorare le prestazioni del servizio idrico.

I cittadini, consumatori e utenti, sono chiamati a compilare un breve questionario elaborato in forma totalmente anonima disponibile online e nelle sedi delle associazioni promotrici Le associazioni dei consumatori Assoutenti, Federconsumatori e Udicon avviano l’attività di verifica della qualità dei servizi idrici erogati da Hera nella Provincia di Forlì-Cesena, come previsto dal comma 461 della legge 24407.I cittadini, consumatori e utenti, sono chiamati a compilare un breve questionario elaborato in forma totalmente anonima disponibile online e nelle sedi delle associazioni promotrici, così contribuendo a individuare elementi di criticità o positività al fine di migliorare e correggere il servizio di fornitura acqua nella provincia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Colleferro. Ancora disservizi nella fornitura idrica di Acea Ato 2. Senz’acqua da questa mattina buona parte della città. Il Sindaco Sanna ha avuto assicurazione che entro le 20,30 il servizio verrà ripristinatoDa questa mattina, molte zone di Colleferro sono rimaste a secco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: WINDTRE lancia servizio di fornitura energetica Luce & Gas; Servizio di fornitura dell'acqua, parte il monitoraggio sulla qualità dei servizi; Servizio di fornitura dell'acqua, parte il monitoraggio sulla qualità dei servizi; Esente la fornitura dell’Ebike ad uso promiscuo.

Affidamento diretto del servizio di fornitura di beni e servizi pubblici a cooperative sociali (Cons. Stato n. 2342/2013)1.– Il Comune di Larino organizza ogni anno una manifestazione denominata Fiera di ottobre che si svolge presso il campo sportivo comunale ove vengono ospitati espositori e venditori di merci e beni ... diritto.it

Negli appalti di forniture e servizi è facoltà (e non obbligo) dell’amministrazione di richiedere la certificazione di qualità tra i requisiti di ammissione oppure farne ...Offerta economicamente più vantaggiosa: qualora la certificazione di qualità non sia richiesta come requisito di ammissione, ma debba venir valutata tra i parametri dell’offerta, è corretto l’operato ... diritto.it

AVVISO AI CITTADINI: Sospensione Fornitura Idrica Si informa la cittadinanza che lunedì 16 febbraio si verificherà un'interruzione dell'erogazione idrica nel territorio di Misiliscemi. Come comunicato dal Servizio Idrico Integrato del Comune di Trapani via - facebook.com facebook