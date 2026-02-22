Serie D Caldiero Terme-Milan Futuro termina 0-3 | vittoria assicurata in 30? poi la gestione matura

Milan Futuro conquista una vittoria facile contro Caldiero Terme, segnando tre gol in appena trenta minuti. La squadra ospite ha dominato il campo fin dall’inizio, sfruttando le occasioni per mettere pressione sulla difesa avversaria. Caldiero Terme ha cercato di reagire, ma ha trovato un avversario più deciso e organizzato. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando intendere la forza del Milan Futuro. La prossima sfida si avvicina con entusiasmo.

© Pianetamilan.it - Serie D, Caldiero Terme-Milan Futuro termina 0-3: vittoria assicurata in 30?, poi la gestione matura

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Caldiero Terme e Milan Futuro, gara valida per la 25^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno hanno vinto 0-3, grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato allo 'Stadio Comunale' di Caldiero. Il Milan parte forte e trova il vantaggio dopo pochi minuti con Magrassi, su grande assist di Karaca dopo un recupero difensivo. Al 18' rigore per il Milan guadagnato in contropiede da Chaka Traorè, dopo un'ottima conduzione palla di Sardo. Sul dischetto il numero 11 non sbaglia e porta sul 0-2 i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Caldiero Terme-Milan Futuro di Serie D in diretta: tra poco in campo! | LIVE NEWSCaldiero Terme affronta il Milan Futuro alle 14:30 nella 25ª giornata di Serie D. Caldiero Terme-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo conferma i titolari con una sorpresa in attaccoCaldiero Terme e Milan Futuro scendono in campo alle 14:30 per la 25ª giornata di Serie D. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caldiero Terme-Milan Futuro, Serie D 2025/2026: Match Preview; Tabellino partita Caldiero Terme vs ChievoVerona; Serie D, programma e arbitri della 25ª giornata. Fidelis Andria-Città di Fasano in diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND; Milan Futuro a Caldiero per tenersi stretto i play off. Caldiero Terme-Milan Futuro: le formazioni ufficiali della partita di Serie DIl Milan futuro, reduce dalla vittoria contro il Breno, deve vedersela fuori casa con il Caldiero Terme di mister Soave: un match importante, contro un avversario difficile e che la squadra rossonera ... msn.com Caldiero Terme-Chievo Verona: diretta e risultato in tempo realeDiretta Caldiero Terme-Chievo Verona di Sabato 7 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net #MilanFuturo lead 3-0 at half-time against Caldiero Terme, and Emanuele Sala got the third! @MilanPosts x.com Caldiero Terme-Milan Futuro Le formazioni ufficiali del match - facebook.com facebook