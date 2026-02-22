Serie C Puliservice continua a volare | 3-1 nel derby contro la giovane Elio Sozzi

La Puliservice ottiene una vittoria importante nel derby contro la giovane Elio Sozzi, grazie a una prestazione convincente e a un’ottima gestione dei set. La squadra amaranto conquista il terzo successo consecutivo, consolidando la posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato di 3-1, con i parziali che hanno evidenziato la crescita tecnica e la determinazione dei giocatori. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in campionato.

Due le partite prima del Playoff promozione: la gara esterna in casa degli Evergreen a Bova Marina e la gara interna contro Siderno Non si ferma la corsa della Puliservice. Le amaranto vincono ancora e trionfano anche nel derby di ritorno contro la giovane Elio Sozzi: 3-1 il finale: 25 a 23, 25-7,22 a 25, 25 a 12 i parziali dei set. Quarta gara in undici giorni per le ragazze di Franco Giglietta, arriva a meno di ventiquattro ore dal trionfo, con rimonta e ribaltamento in Coppa Italia “Memorial Sergio Sorrenti”. Tanto turnover. La Sozzi gioca una buona partita, con tante giovani di qualità, preparate e combattive. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Serie C, Puliservice continua la sua marcia vittoriosa: 3-0 alla Pallavolo JonicaLa Puliservice Reggio Calabria prosegue la sua striscia positiva in Serie C, consolidando la propria posizione in classifica. Leggi anche: Serie C, Puliservice continua la sua corsa e vince ancora: allungo sulla vetta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie C, Puliservice punta alla vittoria contro Arpaia Lamezia; Serie A3, Domotek vola e vince a Napoli ma Polimeni frena: Qui di facile non c'è nulla. Serie C, Puliservice punta alla vittoria contro Arpaia LameziaVincere per riscattarsi dalla prima sconfitta assoluta della stagione. Vincere per prepararsi al meglio al return match di Coppa Calabria, Memorial Sorrenti, in programma, il 20 febbraio, mutando ... today.it Tre giornate di stagione regolare ancora da giocare. Sabato 21 febbraio alle ore 19 sarà derby al Boccioni contro la giovane Elio Sozzi - facebook.com facebook