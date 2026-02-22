Serie A26ma giornata | Genoa-Torino 3-0

Il Genoa conquista una vittoria netta contro il Torino, portando il risultato a 3-0 e pareggiando i punti con gli avversari. La squadra di casa segna tre gol decisivi nel primo tempo, mettendo pressione sulla zona salvezza. La partita si gioca in un clima di tensione, con il Genoa che dimostra determinazione davanti al pubblico di Marassi. La sfida prosegue con entrambe le formazioni che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

14.25 Il Genoa batte e appaia il Torino. A Marassi 3-0 per il Grifone che sale a 27 punti (punti preziosi per salvezza). Il vantaggio dei padroni di casa è propiziato da un tiro di Ekuban respinto da Paleari, su cui si avventa NortonCuffy (21'). Reazione granata,ma Bijlow para su Obrador. Raddoppio Genoa in fotocopia: Paleari respinge su Baldanzi, tap-in di Ekuban (40'). Nel recupero, rosso diretto a Ilkhan per un fallo su Colombo,Toro in dieci (47' pt).Ripresa. Occasioni granata di Gineitis e Zapata, ma Messias fissa il 3-0 (83'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Serie A, 26ma giornata: Lecce-Inter 0-2L'Inter ha vinto 2-0 a Lecce, aumentando il vantaggio sulla seconda in classifica.

Serie A, 26ma giornata: Lecce-Inter 0-2L'Inter passa a Lecce e vola a +10 sul Milan, impegnato domenica col Parma. Al 'Via del Mare' giallorossi piegati 0-2. Salentini terz'ultimi a 24 punti. Primo tempo nerazzurro. Falcone, aiutato da Sie ... rainews.it

Lecce-Inter, annunciate le formazioni: le scelte di Di Francesco e ChivuSono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, partita valida per la 26ma giornata di Serie A. Di seguito le scelte di Eusebio Di Francesco e Cristian Chivu per il match in ordine ... tuttonapoli.net

| HALF TIME Ecco il nostro commento al termine della prima frazione contro il #Genoa #GenoaTorino #SerieAENILIVE #ToroNews x.com

La domenica della ventiseiesima giornata di Serie A si apre al Ferraris, con Genoa-Torino. Daniele De Rossi presenta un Grifone con qualche novità di formazione, lancia Baldanzi per la prima volta dal primo minuto, al posto di Messias e in attacco preferisce - facebook.com facebook