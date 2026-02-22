Serie A26ma giornata | Genoa-Torino 2-0

Il Genoa ha vinto contro il Torino grazie a due gol nel primo tempo, portandosi a 27 punti in classifica. La squadra di casa ha sfruttato un errore degli avversari per segnare il primo gol e ha raddoppiato con un colpo di testa su calcio d’angolo. La vittoria permette al Genoa di pareggiare il Torino in classifica e di avvicinarsi alla zona salvezza. La partita si è giocata davanti a un pubblico di tifosi appassionati.

14.25 Il Genoa batte e appaia il Torino. A Marassi 2-0 per il Grifone che sale a 27 punti (punti preziosi per salvezza). Il vantaggio dei padroni di casa è propiziato da un tiro di Ekuban respinto da Paleari, su cui si avventa NortonCuffy (21'). Reazione granata,ma Bijlow para su Obrador. Raddoppio Genoa in fotocopia: Paleari respinge su Baldanzi, tap-in di Ekuban (40'). Nel recupero, rosso diretto a Ilkhan per un fallo su Colombo,Toro in dieci (47' pt).Ripresa. Occasioni granata di Gineitis e Zapata, ma Messias fissa il 3-0 (83'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Serie A, 26ma giornata: Lecce-Inter 0-2L'Inter ha vinto 2-0 a Lecce, aumentando il vantaggio sulla seconda in classifica. Genoa vs Torino, ventiseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaIl match tra Genoa e Torino si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, dopo che il Genoa ha perso l’ultima partita contro una squadra in lotta per la salvezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, 26ma giornata: Lecce-Inter 0-2; RAINEWS * ULTIM’ORA: SERIE A, 26MA GIORNATA: LECCE-INTER 0-2; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming. Serie A, 26ma giornata: Lecce-Inter 0-2L'Inter passa a Lecce e vola a +10 sul Milan, impegnato domenica col Parma. Al 'Via del Mare' giallorossi piegati 0-2. Salentini terz'ultimi a 24 punti. Primo tempo nerazzurro. Falcone, aiutato da Sie ... rainews.it Lecce-Inter, annunciate le formazioni: le scelte di Di Francesco e ChivuSono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, partita valida per la 26ma giornata di Serie A. Di seguito le scelte di Eusebio Di Francesco e Cristian Chivu per il match in ordine ... tuttonapoli.net | HALF TIME Ecco il nostro commento al termine della prima frazione contro il #Genoa #GenoaTorino #SerieAENILIVE #ToroNews x.com La domenica della ventiseiesima giornata di Serie A si apre al Ferraris, con Genoa-Torino. Daniele De Rossi presenta un Grifone con qualche novità di formazione, lancia Baldanzi per la prima volta dal primo minuto, al posto di Messias e in attacco preferisce - facebook.com facebook