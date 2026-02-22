Serie A le partite di oggi | si parte da Genoa-Torino Orari e dove vederle in tv

Il Genoa ha perso contro il Torino a causa di un gol nei minuti finali, causando delusione tra i tifosi rossoblù. Quattro incontri di Serie A si giocano oggi, con partite che attirano l’attenzione sui risultati e sulle prestazioni delle squadre. Gli appassionati seguono le partite in diretta su vari canali televisivi e online, mentre i giocatori cercano di conquistare punti importanti. La giornata prosegue con sfide che potrebbero cambiare le classifiche.

Oggi domenica 22 febbraio 2026 scende in campo la Serie A. Dopo gli anticipi di ieri – con la sconfitta della Juve contro il Como, la vittoria dell’Inter a Lecce e il pareggio tra Cagliari e Lazio – quattro partite animeranno la domenica calcistica. I match in programma sono: Genoa-Torino. Atalanta-Napoli. Milan-Parma. Roma-Cremonese.. La classifica aggiornata. Inter 64. Milan 54. Napoli 50. Roma 47. Juventus 46. Como 45. Atalanta 42. Sassuolo 35. Lazio 34. Bologna 33. Udinese 32. Parma 29. Cagliari 29. Torino 27. Cremonese 24. Genoa 24. Lecce 24. Fiorentina 21. Pisa 15. Verona 15. Sassuolo, Verona, Juventus, Como, Lecce, Inter, Cagliari e Lazio una partita in più. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Serie A, le partite della 21esima giornata: orari e dove vederle, Dazn o Sky. Si parte con Pisa-AtalantaEcco le partite della 21ª giornata di Serie A, con orari e modalità di visione su DAZN o Sky.

Leggi anche: Serie A oggi, partite quattordicesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 26^ giornata; Le partite di oggi: è il giorno di Inter-Juventus. Poi Lazio-Atalanta e Como-Fiorentina; Serie A oggi: dove vedere le partite della 25ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN; Calendario Roma Serie A Enilive 2025-2026: tutte le partite dei giallorossi.

Guida al calcio in TV: dove vedere tutte le partite in diretta TV e streamingLa guida per scoprire dove vedere le più importanti partite di calcio in tv oggi e nei prossimi giorni su DAZN, Sky, Amazon Prime, Mediaset e Rai. msn.com

Serie A, Juventus-Como 0-2. L'Inter vince a Lecce 2-0, Cagliari-Lazio 0-0È proseguita oggi la 26esima giornata del campionato, dopo la vittoria di ieri del Sassuolo contro il Verona. Nell’incontro delle 15 i bianconeri hanno perso contro la squadra di Fabregas, mentre i ... tg24.sky.it

Serie A, le formazioni ufficiali di @GenoaCFC- @TorinoFC_1906 x.com

Genoa-Torino: Ferraris Infuocato. Il dato sugli spettatori Genoa-Torino promette scintille al Ferraris: sold out con 32.000 tifosi. Per i granata una difficoltà in più. La partita tra Genoa e Torino, in programma domani 22 febbraio 2026 alle 12:30 allo Stadio L - facebook.com facebook