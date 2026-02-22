Serie A l’Atalanta rimonta il Napoli | 2-1 a Bergamo

L’Atalanta ha vinto contro il Napoli grazie a una rimonta decisiva, portando a casa una vittoria per 2-1 a Bergamo. Beukema aveva aperto le marcature per gli azzurri al 18’, ma Pasalic e Samardzic hanno firmato il sorpasso nella ripresa, al 61’ e all’81’. La partita ha visto una reazione forte dei padroni di casa, che hanno sfruttato alcune disattenzioni della difesa avversaria. La squadra bergamasca cerca continuità in campionato.

© Lapresse.it - Serie A, l’Atalanta rimonta il Napoli: 2-1 a Bergamo

L' Atalanta si impone per 2-1 sul Napoli, in una gara valida per la 26a giornata di Serie A. Per gli azzurri a segno Beukema al 18?, nella ripresa la rimonta bergamasca con Pasalic al 61? e Samardzic all'81'.