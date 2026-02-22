Serie A Gold | Junior Fasano cade all’ultimo istante in casa dello Sparer Eppan
La Junior Fasano perde contro lo Sparer Eppan per 29-28, perché subisce un gol negli ultimi secondi. La partita si decide all’ultimo minuto, quando l’Eppan segna il gol vincente. La squadra ospite aveva raggiunto un pareggio a pochi secondi dalla fine, ma non riesce a difendere il risultato. La sconfitta interrompe la serie di vittorie consecutive della Junior Fasano, che cercava di consolidare la posizione in classifica. La partita resta aperta fino all’ultimo secondo.
Da domani il pensiero andrà subito alle Finals di Coppa Italia, con l’incontro dei quarti contro il Siracusa fissato per le ore 18 di venerdì, 27 febbraio FASANO - Si ferma in terra alto-atesina la striscia di vittorie della Junior Fasano, che cade all’ultimo istante in casa dello Sparer Eppan, vittorioso per 29-28 nel match valido per la quinta giornata di ritorno della Serie A Gold. Gli ospiti cercano subito lo strappo, portandosi subito sul +2 (2-4 all’8’) e poi sul +4 (4-8 al 17’), con un parziale di 4-0, ma i locali non demordono e con un analogo contro break si riportano sulla parità al 22’ (8-8). 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Serie A Gold, pallamano: seconda sconfitta consecutiva per la Junior Fasano
Serie A Gold: Junior Fasano sfida il Merano nella ripresa del campionatoDopo settimane di pausa, il campionato di Serie A Gold riparte con la sfida tra Junior Fasano e Merano.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pallamano, Serie A Gold: Junior in campo ad Appiano sulla Strada del Vino; Serie A Gold, la Junior Fasano cerca strada sul campo del fanalino di coda; Serie A Gold: il 4 marzo la ripetizione del match tra Brixen e Pressano; Pallamano A/M Gold, Junior Fasano a caccia di punti ad Appiano.
Pallamano, Serie A Gold: Junior in campo ad Appiano sulla Strada del VinoSabato 21 febbraio prossimo. Ultima partita prima della sosta per le Finals di Coppa Italia, in programma a Riccione dal 26 febbraio al 1° marzo prossimi ... brindisireport.it
Serie A Gold: Junior Fasano a Pressano per blindare le FinalsFasano – È tempo di archiviare la battuta d’arresto interna contro Chiaravalle e concentrarsi sull’ultimo impegno esterno del girone d’andata. La Junior Fasano si prepara alla trasferta di Lavis dove, ... osservatoriooggi.it
GAME DAY – JUNIORES Soccer Team Fasano Ore 15:00 Stadio Comunale • Viale Olimpia • Locorotondo (BA) Forza ragazzi, forza Virtus! #acvirtuslocorotondo1948 #lavirtus #juniores #lnd #forzaloco - facebook.com facebook