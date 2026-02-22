Serie A Atalanta-Napoli 0-1 – Diretta

(Adnkronos) – Big match nella 26esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, l'Atalanta ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – nella sfida di campionato della New Balance Arena di Bergamo. La Dea è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund, nell'andata dei playoff, mentre nell'ultima giornata di Serie A ha vinto a Roma contro la Lazio per 2-0. Il Napoli invece ha pareggiato 2-2 con la Roma al Maradona. Nella prossima giornata di Serie A, l'Atalanta volerà a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo, mentre il Napoli volerà a Verona. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Atalanta NapoliAtalanta e Napoli si affrontano in una partita decisiva per la corsa alle posizioni europee.

Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-0 e Napoli Verona 0-0Segui le partite della 19ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale.

Roma-Napoli 0-1: gol e highlights | Serie A

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I convocati per Atalanta-Napoli | Serie A Enilive 2025/26; Atalanta-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari; Serie A: in campo Atalanta-Napoli 0-0 DIRETTA; Atalanta-Napoli, sfida Champions.

Atalanta-Napoli 2-1, risultato finale della partita di Serie A: gol decisivi di Pasalic e SamardzicIl risultato finale (2-1) di Atalanta-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e gli autori dei gol. Atalanta-Napoli di Serie A 2-1: il risultato finale, gol di Beukema per il Napoli, Pasalic e ... fanpage.it

Atalanta-Napoli 2-1, gol e highlights: segna Beukema, Pasalic-Samardzic la ribaltanoLeggi su Sky Sport l'articolo Atalanta-Napoli 2-1, gol e highlights: segna Beukema, Pasalic-Samardzic la ribaltano ... sport.sky.it

Calvarese: “VAR sbaglia due volte, zero uniformità” Il dibattito sugli episodi di Atalanta-Napoli si arricchisce di un’analisi tecnica autorevole. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, interviene sui social puntando il focus sull’utilizzo del VAR. “#AtalantaNapoli | Il VAR - facebook.com facebook

VIDEO NM - Atalanta-Napoli, il pullman degli azzurri ha lasciato la New Balance Arena dopo il 2-1 x.com