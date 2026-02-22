Serie A 26° turno | Milan-Parma 0-1

Il Milan ha perso contro il Parma con un gol decisivo all'inizio del secondo tempo, causando un nuovo passo falso in casa. I rossoneri hanno subito il vantaggio degli ospiti e non sono riusciti a reagire, nonostante diverse occasioni. La sconfitta riduce le speranze di raggiungere la vetta e permette all'Inter di allungare il distacco a 10 punti. La squadra di Pioli cerca ancora risposte per migliorare le prestazioni in campionato.

20.07 Dopo il pari nel recupero col Como, il Milan sbanda a San Siro col Parma (0-1) L'Inter è ormai scappata via (+10). Non un gran 1°tempo dei rossoneri,troppo compassati e subito spaventati dalla girata appena larga di Pellegrino (2'). L'unico rossonero a provarci è Pulisic, fermato da Corvi al 36' e pericoloso di destro al 42'.Ripresa. Incursione Leao (bene Corvi in uscita bassa),sfortunato al 63':stoccata al volo e palo interno. Colpisce il Parma:insacca Troilo di testa (80'), lungo Var ma non c'è fallo. Terza vittoria di fila per i ducali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

GOL SERIE A | De Ketelaere segna una doppietta | Raccolta obiettivi | Turno 3 | Serie A 2025/26Nel match del turno 3 della Serie A 202526, Charles De Ketelaere si mette in mostra con una doppietta decisiva.

Serie A, 21° turno: Parma-Genoa 0-0Nel 21° turno di Serie A, Parma e Genoa si sono affrontati senza reti al Tardini, terminando 0-0.

Basta errori! 3 Nomi che DEVI mettere per vincere la 26° giornata

