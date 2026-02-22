Sergej Krylov suona il violino costruito dal padre, dopo che la collega Janine Jansen si è ammalata all’ultimo minuto. La sua partecipazione alla serata della Filarmonica della Scala deriva dalla necessità di coprire l’assenza improvvisa della collega. Krylov, noto per il suo talento come violinista e direttore d’orchestra, si prepara a esibirsi davanti a un vasto pubblico in un concerto molto atteso. Il suo intervento rappresenta un’occasione speciale per gli appassionati di musica classica.

Violinista di immane talento, direttore d’orchestra e direttore musicale della Lithuanian Chamber Orchestra Sergej Krylov sostituisce la collega Janine Jansen, ammalatesi all’improvviso, nel concerto della Filarmonica della Scala diretto da Fabio Luisi lunedì alle ore 20 e nella Prova Aperta di domenica alle ore 19.30. La Prova Aperta è a sostegno dei Gruppi di Volontariato Vincenziano; i fondi raccolti con sono destinati al sostegno del progetto Armonia Sociale che, attraverso i CEDAG (Centri Educativi di Aggregazione Giovanile), s’impegna a contrastare l’abbandono scolastico nei quartieri Baggio, Giambellino, Ponte Lambro, Stadera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: “Ho fatto ciò che ciascun padre avrebbe fatto, difendere mio figlio”: l’intervista a Francesco Patrizi, padre del giovane Lorenzo accoltellato da un coetaneo tunisino per proteggere la sorella

Suona la sesta di fila al "Carotti": "Abbiamo fatto tanti sacrifici"La Jesina conquista la sesta vittoria consecutiva in casa, consolidando il suo ruolo di squadra solida e determinata.

Sergej Krylov Paganini concerto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sergej Krylov suona il violino fatto dal padre.

Il violinista Krylov suona in San BiagioQuesta sera alle 21 la Basilica Collegiata di San Biagio in Finalborgo ospita un grande evento di musica classica. In... Questa sera alle 21 la Basilica Collegiata di San Biagio in Finalborgo ospita ... lanazione.it

Solisti Aquilani lanciano nuova stagione con Sergej KrylovDa Sergej Krylov a Mario Brunello, passando per Salvatore Accardo, Mariangela Vacatello e il Coro di voci bianche di Santa Cecilia. I Solisti Aquilani aprono la stagione 2025/2026 con un cartellone ... ansa.it

Le mie note per la Filarmonica della Scala sono on-line tris d'assi, Weber, Bruch, Beethoven per Sergej Krylov, e Fabio Luisi filarmonica.it/en/eventi/stag… felice di questa nuova collaborazione x.com

Masterclass di violino con Sergej Krylov 27-29 aprile scadenza iscrizioni: 15 marzo Info e iscrizioni: https://www.scuolamusicafiesole.it/masterclass/sergej-krylov-masterclass-violino/ - facebook.com facebook