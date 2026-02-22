Selvino otto campionesse in piazza | il paese celebra la sua storia olimpica

Selvino ha riunito otto campionesse sportive in piazza, domenica 21 febbraio, per celebrare la sua tradizione olimpica. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale con lo Sci Club Selvino Toni Morandi, ha richiamato molti cittadini e appassionati. Le atlete hanno condiviso le loro esperienze e mostrato medaglie e ricordi delle competizioni. La giornata ha rafforzato il legame tra il paese e il suo passato sportivo, rendendo evidente il valore della storia locale.

Selvino. Piazza del Comune gremita, sabato 21 febbraio, in occasione di “ Selvino Paese Olimpico ”, iniziativa promossa dall’assessorato a Sport e Turismo del Comune in collaborazione con lo Sci Club Selvino Toni Morandi. Dalle 16.30 otto protagoniste dello sci alpino italiano hanno sfilato sul palco davanti a una platea numerosa. A salire per prime sono state le atlete della Valanga Rosa: Claudia Giordani, Daniela Zini, Maria Rosa Quario, Piera Macchi e Wanda Bieler. Hanno ricordato le stagioni degli anni Settanta e Ottanta, quando lo sci femminile italiano conquistò le classifiche internazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

