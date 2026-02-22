Sella trasferta a casa Bechi Cremona è test probante

La Sella Cento affronta una trasferta difficile a Cremona, dove alle 18 gioca contro la Juvi guidata dall’ex allenatore Luca Bechi. La squadra di coach Sella cerca di migliorare la propria posizione in classifica, dopo le recenti difficoltà nelle ultime partite. La partita rappresenta un banco di prova importante e una sfida concreta per i biancorossi, che vogliono dimostrare il loro valore sul campo. La sfida si preannuncia intensa e combattuta.

Trasferta al Pala Radi di Cremona per la Sella Cento, che alle 18 affronta la Juvi dell’ex coach biancorosso Luca Bechi. A fine 2025 Cremona era in piena zona play out, alle spalle in classifica della Benedetto XIV, ma grazie ad una striscia di 7 vittorie consecutive ad inizio 2026, la squadra lombarda si è assestata in zona play in a 24 punti, lontana dalla zona calda della classifica nonostante le due ultime sconfitte consecutive contro Scafati e Cividale. Nella gara di andata giocata il 29 ottobre vinse la Sella 94-74 con Devoe, Montano, Davis e Tiberti in doppia cifra. La Juvi ha il secondo peggiore attacco del campionato con appena 74,7 punti segnati di media: Garrett e Allen sono gli unici due giocatori che segnano stabilmente in doppia cifra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket, serie A2 | Juvi Cremona-Bi.Emme Service 79-76: Libertas nervosa, al PalaRadi esulta BechiLa Libertas Livorno cade di misura contro Cremona, che vince 79-76 al PalaRadi.

Basket, serie A2 | Juvi Cremona-Bi.Emme Service 79-66: Libertas nervosa, al PalaRadi esulta BechiLa Juvi Cremona vince contro la Libertas Livorno 79-66 e mantiene l’imbattibilità nel girone di ritorno.

