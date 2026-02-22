Sei Nazioni l’Italia lotta bene ma è sconfitta 33-8 dalla Francia

L’Italia ha subito una sconfitta pesante contro la Francia nel match del Sei Nazioni, con il punteggio di 33-8. La causa principale è stata la difficoltà nella fase difensiva, che ha permesso agli avversari di segnare molte mete. Nonostante una buona reazione nel secondo tempo, gli Azzurri non sono riusciti a contenere l’attacco francese. La squadra ora si concentra sul prossimo impegno in programma.

Stavolta all’Italrugby non riesce l’impresa: se a Lille due anni fa il palo aveva negato la vittoria agli Azzurri, la terza giornata del Sei Nazioni 2026 vede i ragazzi di Quesada perdere nettamente contro i Bleus. La partenza dei transalpini è dirompente, con tre mete in meno di mezz’ora ma l’Italia ha il merito di chiudere bene il primo tempo con la meta di Capuozzo e la punizione di Garbisi. Partita molto fisica e dispendiosa nella ripresa, con le due squadre che si equivalgono fino al 70’, quando un in avanti volontario di Lynagh costa all’italo-inglese un altro giallo. La Francia ne approfitta per allungare con altre due mete, portandosi a casa il punto bonus e continuando la caccia al Grande Slam. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sei Nazioni, Michele Lamaro dopo Irlanda-Italia: Resta amarezza per la partita che abbiamo giocato

