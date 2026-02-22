Sei Nazioni Francia-Italia | highlights Capuozzo non basta Azzurri sconfitti

La partita tra Francia e Italia nel Sei Nazioni si è conclusa con una sconfitta per gli Azzurri, a causa di una prestazione sottotono e di errori in fase offensiva. Capuozzo ha segnato un tentativo, ma non è stato sufficiente a cambiare l’esito del match. La squadra italiana ha incontrato difficoltà nel contenere le avanzate francesi, che hanno dominato nel secondo tempo. La prossima sfida si avvicina, mentre i tifosi attendono miglioramenti.

Trasferta negativa in Sei Nazioni in Francia per l'Italia, che con un'insolita maglia rossa perde 33-8. Alla Nazionale di Quesada non basta l'unica meta segnata dal solito Capuozzo. Gli Azzurri hanno vestito una maglia speciale dedicata a Giuseppe Garibaldi perché contro i transalpini c'era in palio anche il Trofeo Garibaldi. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sei Nazioni: l'Italia ritrova Capuozzo e sfida una Francia in formazione da battagliaL’Italia riporta in campo Capuozzo a Lilla, dopo due mesi di assenza, per affrontare la Francia in fase di piena preparazione.

Sei Nazioni, Francia-Italia 33-8: seconda sconfitta nel torneo per gli azzurriLa partita tra Francia e Italia si è conclusa con una pesante sconfitta per gli azzurri, a causa di tre mete francesi nei primi 30 minuti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Francia-Italia oggi nel Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro); Sei Nazioni under 20: la presentazione di Francia-Italia; Italia, esame Francia dopo il ko in Irlanda; Sei Nazioni: l'Italia ritrova Capuozzo e sfida una Francia in formazione da battaglia.

Sei Nazioni, l'Italia non va: la Francia si impone 33-8Dopo il successo con la Scozia all'esordio e il ko a Dublino, gli azzurri di Quesada fanno visita ai campioni in carica nella terza giornata della rassegna internazionale: tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it

Sei Nazioni di rugby, l'Italia cede 33-8 alla Francia a LilleUn'altra sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni di rugby. Contro la Francia, a Lille, non è arrivato il miracolo e gli Azzurri guidati dal ct Gonzalo Quesada sono stati sconfitti 33-8 nel match valido ... tg24.sky.it

Sei Nazioni: l'Italia cede 33-8 alla Francia a Lille. In un match allo Stade Pierre Mauroy per la terza giornata del torneo di rugby #ANSA - facebook.com facebook

Sei Nazioni: l'Italia cede 33-8 alla Francia a Lille. In un match allo Stade Pierre Mauroy per la terza giornata del torneo di rugby #ANSA x.com