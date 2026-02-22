Sei Nazioni Francia-Italia 33-8 | seconda sconfitta nel torneo per gli azzurri

La partita tra Francia e Italia si è conclusa con una pesante sconfitta per gli azzurri, a causa di tre mete francesi nei primi 30 minuti. Dopo una reazione guidata da Capuozzo e Garbisi, i Bleus hanno approfittato della superiorità numerica nel finale per allungare il punteggio, portandosi a casa la vittoria 33-8. La squadra italiana ha faticato a contenere l’attacco avversario e non è riuscita a invertire la tendenza durante l’incontro. La prossima sfida si avvicina.

Tre mete nei primi 30 minuti indirizzano il match. Reazione con Capuozzo e Garbisi, poi nel finale i Bleus dilagano sfruttando la superiorità numerica: l'Italia esce sconfitta 33-8 Secondo ko nel Sei Nazioni per l’Italrugby, battuta 33-8 dalla Francia nazionale di rugby a 15 a Lille. Un match segnato da un avvio devastante dei padroni di casa e chiuso nel finale con altre due mete che fissano il punteggio. La Francia colpisce subito. Al 4’ Dupont recupera un pallone nella propria metà campo e con un calcetto perfetto manda in meta Bielle-Barrey: trasformazione di Ramos e 7-0. Pochi minuti più tardi arriva la seconda marcatura: attacco centrale efficace e Meafou schiaccia per il 12-0. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sei Nazioni, Francia-Italia 33-8: i Bleus dilagano nel finale, secondo ko per gli azzurriLa partita tra Francia e Italia si conclude con la vittoria dei Bleus 33-8, dopo che un cartellino rosso a Lynagh al 70’ permette ai francesi di segnare due mete consecutive.

Seconda sconfitta per l'Italrugby al Sei Nazioni, Francia domina 33-8L’Italia ha subito una sconfitta pesante contro la Francia, che ha vinto 33-8 a Lille.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Francia-Italia oggi nel Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro); Sei Nazioni under 20: la presentazione di Francia-Italia; Sei Nazioni: l'Italia ritrova Capuozzo e sfida una Francia in formazione da battaglia; Italia, esame Francia dopo il ko in Irlanda.

Francia-Italia diretta Sei Nazioni: trionfo 'Blues', secondo ko per gli azzurri. Rugby oggi LIVEDopo il successo con la Scozia all'esordio e il ko a Dublino, gli azzurri di Quesada fanno visita ai campioni in carica nella terza giornata della rassegna internazionale: tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it

Sei Nazioni, Francia-Italia 33-8: gli Azzurri partono e finiscono male, Capuozzo ko, Quesada attacca l'arbitroSei Nazioni, Francia-Italia 33-8: gli Azzurri partono male e chiudono peggio, Capuozzo va ko e Quesada attacca l'arbitro. Il Trofeo Garibaldi va ai Bleus. sport.virgilio.it

Sei Nazioni, Francia-Italia LIVE su Sky Sport Arena #SkySport #SeiNazioni #Rugby x.com

Italia-Francia, rinviato il vertice bilaterale previsto ad aprile - facebook.com facebook