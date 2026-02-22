Sei Nazioni Francia-Italia 33-8 | i Bleus dilagano nel finale secondo ko per gli azzurri

La partita tra Francia e Italia si conclude con la vittoria dei Bleus 33-8, dopo che un cartellino rosso a Lynagh al 70’ permette ai francesi di segnare due mete consecutive. Gli azzurri resistono fino all’intervallo, grazie a una meta di Capuozzo e a un calcio di Garbisi, ma nel secondo tempo non riescono a contenere l’attacco avversario. La sconfitta rappresenta il secondo ko nel torneo per la squadra italiana.

Seconda sconfitta nel torneo per gli azzurri di Quesada, che reggono fino all’intervallo sul 19-8 grazie alla meta di Capuozzo e al calcio di Garbisi, ma crollano nella ripresa quando il giallo a Lynagh al 70' apre la strada alle ultime due mete francesi. La Francia resta a punteggio pieno, l’Italia torna in campo il 7 marzo a Roma contro l’Inghilterra. Allo Stade Pierre Mauroy di Lille l’Italia incassa la seconda sconfitta nel Sei Nazioni 2026. La Francia vince 33-8 con cinque mete a una, confermandosi a punteggio pieno in classifica e candidandosi seriamente al titolo. Per gli azzurri di Gonzalo Quesada, scesi in campo con la maglia interamente rossa in onore di Garibaldi, c’è comunque un primo tempo da non buttare via — e qualche rimpianto per come si è chiusa la partita. 🔗 Leggi su Sportface.it

La partita tra Francia e Italia si è conclusa con una vittoria schiacciante dei padroni di casa, che hanno segnato 33 punti contro gli 8 degli azzurri.

L'Irlanda ha subito una sconfitta contro la Francia, questa perdita ha reso i verdi più determinati a vincere contro l'Italia oggi.

Sei Nazioni, Michele Lamaro dopo Irlanda-Italia: Resta amarezza per la partita che abbiamo giocato

