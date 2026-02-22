sei alpinisti precipitano nel canale tre feriti

Due cordate di alpinisti del Cai di Pavullo sono finite nel canale dopo una caduta di circa cento metri, causata dal distacco di blocchi di ghiaccio durante l’ultima valanga. Sei persone sono precipitate nel terrore di un volo incontrollato lungo la parete nord del Corno. Tre di loro sono rimaste ferite e sono state soccorse sul posto. La scena si è svolta in una zona particolarmente instabile, rendendo difficile l’intervento dei soccorritori.

Due cordate composte ciascuna da tre alpinisti del Cai di Pavullo sono precipitate giù dal terzo canalino della parete nord del Corno, rotolando per un centinaio di metri e rimbalzando sui blocchi di ghiaccio staccatisi dalla montagna con l’ultima valanga. Tre di loro sono rimasti feriti: due lievi, uno in maniera più seria, trasportato in eliambulanza al Maggiore. Tutto è accaduto intorno all’ora di pranzo, verso le 10.30. "Ero arrivato al Passo del Vallone, avevo notato questo gruppo salire – dice Mauro Ballerini, per anni capostazione del soccorso alpino del Corno alle ScaleBallerini –. A un certo punto ho sentito un urlo di donna terribile: istintivamente mi sono voltato verso il terzo canalino dove c’erano gli alpinisti e ho visto sei persone precipitare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

