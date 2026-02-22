Segreti di famiglia 3 replica puntata 22 febbraio in streaming | Video Mediaset

Gli aggressori di Tugce hanno scaricato il suo corpo in mare per nascondere l’omicidio, causando un’accelerazione nelle indagini. La polizia cerca di recuperare le parti mancanti del corpo della donna misteriosa, mentre Efe si trova sotto pressione da Ertugrul, che vuole risposte rapide. Le autorità analizzano le prove raccolte e intensificano i controlli sulla spiaggia. La vicenda si sviluppa tra tensioni e nuovi ostacoli per la ricerca della verità.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 22 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna gli aggressori di Tugce scaricano in mare il suo corpo per coprire il loro crimine; contestualmente proseguono le indagini della polizia per trovare le parti mancanti del corpo della donna misteriosa; Efe viene messo sotto pressione da Ertugrul, che pretende risultati. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 74 in replica streaming.