Segnatevi questa data Ora legale 2026 quest’anno arriva prima

L’ora legale nel 2026 arriverà prima del solito, causando confusione tra gli italiani. La causa è una modifica al calendario solare che anticipa di alcune settimane il cambio orario. Le scuole e le aziende si preparano a gestire il cambiamento, con molte persone che già si chiedono come adattarsi. La novità interessa tutto il Paese, portando un’anticipazione nelle abitudini quotidiane. La data esatta di inizio rimane un dettaglio da conoscere.

C'è un momento dell'anno in cui, puntuale come un piccolo "colpo basso", il tempo sembra scivolarci tra le dita. Ti svegli e hai la sensazione di essere in ritardo, anche se hai fatto tutto come sempre. E nel 2026 questa sensazione arriverà un po' prima del previsto. Perché sì, l'ora legale non è solo una questione di lancette: cambia il ritmo delle giornate, l'umore, la voglia di fare cose dopo cena. E ogni volta c'è la stessa domanda: "Ma quando scatta, esattamente?" Stavolta conviene segnarselo con anticipo. Quando si spostano le lancette. Il passaggio all'ora legale nel 2026 scatterà nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo 2026.

Ora legale 2026, quest’anno arriva prima: “Segnatevi questa data”L’ora legale 2026 arriverà in anticipo rispetto agli anni passati, creando scompiglio tra chi deve adattarsi.

Quando è Carnevale 2026: date, significato e perché quest’anno arriva ‘tardi’Il Carnevale 2026 si svolgerà tra il 9 e il 13 febbraio, con il Martedì Grasso che cade il 13.

La HISTORIA del PAPEL: Cómo la Ropa de los Muertos CREÓ el Mundo Moderno

