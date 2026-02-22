Seconde occasioni e lavori socialmente utili | bilancio e testimonianze del progetto con i Lagunari

Il progetto “Redemptio Juris” ha riaperto le porte a persone accusate di reati minori, consentendo loro di partecipare a lavori socialmente utili. Questa iniziativa, promossa dall’Associazione Lagunari di Trieste, mira a favorire il reinserimento sociale attraverso attività che coinvolgono direttamente i partecipanti. Sono stati già coinvolti diversi individuati, che raccontano come questa opportunità abbia inciso sulla loro vita. Il progetto continua a ricevere adesioni e sostegni concreti.

Il progetto “Redemptio Juris”, promosso dall'Associazione Lagunari truppe anfibie di Trieste) e volto al reinserimento sociale di queste persone Una seconda occasione agli imputati per reati di minore gravità ammessi alla messa in prova e destinati a svolgere lavori socialmente utili: è il progetto “Redemptio Juris”, promosso dall'Associazione Lagunari truppe anfibie di Trieste) e volto al reinserimento sociale di queste persone. Si è concluso ieri e con un bilancio positivo il programma, realizzato grazie a fondi regionali scaturiti dall’emendamento del consigliere regionale Claudio Giacomelli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Lavori socialmente utili: il Comune seleziona sei figureIl Comune di Vigonza ha avviato le selezioni per sei posizioni temporanee dedicate a prestazioni socialmente utili.

Lavori socialmente utili per i coinvolti in incidente sul lavoro a BossesQuesta mattina a Bosses, in provincia di Cuneo, due persone sono rimaste ferite in un incidente sul lavoro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Equo compenso nei servizi di progettazione: cosa dice il Codice Appalti; La Fabbrica dei segni e la solidarietà. Da 42 anni accanto ai più fragili: Aiutiamo i carcerati a reinserirsi; Le persone che incroci nella vita non arrivano mai per caso: il viaggio nel cuore di Francesco Sole; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Seconde occasioni e lavori socialmente utili: bilancio e testimonianze del progetto con i LagunariIl progetto Redemptio Juris, promosso dall'Associazione Lagunari truppe anfibie di Trieste) e volto al reinserimento sociale di queste persone ... triesteprima.it

Adrenalina, rivalità e seconde occasioni. Motorvalley arriva su Netflix con Luca Argentero: motori accesi, vite al limite e una sfida che vale molto più di una vittoria. Entra nel cuore della serie su Libero Magazine #motorvalley #serietv #lucaargentero #giuli - facebook.com facebook