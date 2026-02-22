Seconda sconfitta per l' Italrugby al Sei Nazioni Francia domina 33-8

L’Italia ha subito una sconfitta pesante contro la Francia, che ha vinto 33-8 a Lille. La causa è stata la superiorità degli avversari, che hanno dominato fin dall'inizio. Gli azzurri hanno fatte fatica a contenere gli attacchi francesi e hanno commesso diversi errori in fase difensiva. La partita si è complicata nel secondo tempo, quando i padroni di casa hanno incrementato il vantaggio. La squadra italiana cerca ora di reagire prima della prossima sfida.

LILLE (FRANCIA) - Seconda sconfitta consecutiva per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2026. Dopo l'esordio vincente all'Olimpico con la Scozia ed il ko a testa alta in Irlanda, gli azzurri del ct Quesada, in maglia 'rosso Garibaldi', si sono arresi per 33-8 alla Francia sul prato del Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy di Lille, in un match valido per la terza giornata del Torneo. Partenza non brillante di Lamaro e compagni, che dopo mezzora si ritrovano sotto 19-0 in virtù delle mete di Bielle-Biarrey (4'), Meafou (15') e Ramos (29'), con quest'ultimo che ne trasforma solo due.