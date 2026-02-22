Sea Watch l' affondo di Bignami | Una vendetta delle toghe rosse?

Sea Watch è al centro di un acceso dibattito dopo che Bignami ha accusato le toghe rosse di aver ideato una vendetta politica. Secondo l'esperto, le decisioni giudiziarie sembrano influenzate da motivazioni ideologiche, generando tensioni tra politica e giustizia. Questa polemica si accende mentre si discute sulla gestione dei salvataggi in mare e le responsabilità delle autorità. La vicenda continua a dividere opinioni tra sostenitori e critici delle istituzioni giudiziarie.

"Governo e parlamento fanno le leggi, le forze dell’ordine le applicano e la magistratura deve garantirne il rispetto. Purtroppo c’è una parte di giudici che, per ragioni ideologiche, non le applica": a dirlo in un'intervista al Tempo Galeazzo Bignami di FdI, che ieri a Bologna è stato l’organizzatore di un incontro dal titolo "Non c’è sicurezza senza giustizia" sul referendum della giustizia. Referendum in programma il 22 e 23 marzo. Su coloro che hanno partecipato all'evento a Bologna, Bignami ha rivelato: "Tra le oltre mille persone presenti diverse mi hanno confessato di essere di sinistra, ma che vogliono votare sì. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Altro favore delle toghe rosse alle ong: revocato il fermo della Sea-Watch 5Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea-Watch 5, una nave delle ONG, che era stato imposto per 15 giorni.

Toghe pro-migranti e sinistra che festeggia: il governo non arretra. Piantedosi: sulla Sea Watch impugniamo tuttoIl governo ha deciso di impugnare tutte le decisioni giudiziarie sulla Sea Watch, dimostrando fermezza sulle politiche migratorie.

