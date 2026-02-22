Alberto Casiraghi ha scritto poesie per 45 anni, ispirandosi agli invisibili che sanno ascoltare. La sua passione nasce dalla convinzione che la vita sia come un fiume pieno di incendi, un’immagine forte e viva. Casiraghi, chiamato da Vanni Scheiwiller “il panettiere degli editori”, ha dedicato la sua vita alla stampa rapida di libri. La sua esperienza si lega a un metodo artigianale che permette di trasformare le parole in realtà concrete.

"Amo gli invisibili perché sanno ascoltare". "La vita non è altro che un fiume pieno di incendi". Aforismi di Alberto Casiraghi, che Vanni Scheiwiller definì "il panettiere degli editori, l’unico che stampa i libri in giornata". Casiraghi è tipografo, poeta, autore, illustratore, artista, nonché fondatore e anima della micro-casa editrice “Pulcinoelefante”, dal 1982, un unicum nel panorama editoriale italiano e internazionale. Nato nel 1952 a Osnago, in Brianza, ha frequentato intellettuali e artisti del calibro di Bruno Munari, Gillo Dorfles, Maurizio Cattelan e Alda Merini, sua amica e confidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Se un pulcino partorisce un elefante: Così stampo poesia da 45 anni.

