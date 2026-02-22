Scuole di Capaci e Carini | Persistono problemi strutturali e di riscaldamento

Le scuole di Capaci e Carini continuano a mostrare problemi strutturali e di riscaldamento, causati dalla scarsa manutenzione e investimenti insufficienti. Dopo un mese dall’incontro con le autorità scolastiche, i problemi rimangono irrisolti, influendo sul benessere di studenti e insegnanti. Le condizioni delle aule e degli impianti sono peggiorate, rendendo difficile la normale attività scolastica. Le istituzioni devono intervenire subito per migliorare la situazione.

A distanza di un mese dall'incontro tenutosi all'Ufficio scolastico provinciale di Palermo, le problematiche relative all'edilizia scolastica negli istituti superiori di Capaci e Carini non risultano ancora del tutto risolte. Nel precedente confronto erano state segnalate infiltrazioni d'acqua nel plesso Mursia – succursale di Capaci, con lavori programmati per il ripristino della guaina impermeabilizzante. Tuttavia, secondo quanto riferito recentemente da una mamma, la situazione nella succursale continuerebbe a presentare criticità: oltre alle infiltrazioni, vi sarebbero termosifoni con flessibili che perdono acqua, con disagi in alcune classi.