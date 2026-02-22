Scorrazzavano per le strade del quartiere in cerca di auto da rubare | nei guai tre minorenni

Tre minorenni sono stati fermati dai carabinieri di Napoli mentre cercavano auto da rubare nel quartiere San Carlo Arena. I militari stavano controllando via San Rocco quando hanno notato un ragazzo di 14 anni alla guida di una Fiat Panda, con altri due giovani al suo fianco. I giovani avevano già percorso alcune strade del quartiere e cercavano di allontanarsi appena avvistati. I carabinieri li hanno intercettati e fermati sul posto.

I carabinieri della stazione di Capodimonte stavano effettuando dei controlli in via San Rocco, nel quartiere San Carlo Arena di Napoli, quando hanno notato una Fiat Panda guidata da un ragazzino, un 14enne. Scatta l’alt ma i 3 a bordo del veicolo (gli altri due sono 17enni) sostengono di non fare “nulla di male”. I militari, durante i controlli, hanno trovato nell’auto 2 centraline elettroniche alterate. Di quelle utilizzate per forzare le difese tecnologiche delle auto di ultima generazione. I giovani sono stati tutti denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Il 14enne risponderà anche di guida senza patente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

