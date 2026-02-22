Scoprire la voce incendiaria di Jonathan Bowden per andare oltre l’idea della perfida Albione

La scoperta delle opinioni di Jonathan Bowden rivela un contrasto con l’immagine tradizionale di Albione. La sua voce, spesso provocatoria, mette in discussione le convinzioni comuni sulla cultura britannica. Bowden ha dedicato molto tempo a criticare l’assetto politico e sociale del Regno Unito, cercando di far emergere aspetti nascosti e meno noti. La sua analisi offre uno sguardo diverso sulla storia recente e sui cambiamenti del paese.

Nel panorama politico britannico degli ultimi decenni, segnato dal pragmatismo elettorale e dalla gestione tecnocratica del potere, la figura di Jonathan Bowden (1962-2012) rappresenta un'anomalia significativa. Non fu un leader di massa, né un uomo di governo. Fu piuttosto un intellettuale militante, un oratore instancabile che tentò di restituire alla destra inglese una dimensione culturale e filosofica che giudicava smarrita. Per far conoscere anche in Italia la sua «voce incendiaria» la casa editrice Passaggio al Bosco pubblica ora L'Occidente colpisce ancora, una raccolta di quattro discorsi e una intervista rilasciata dall'autore nel 2007.