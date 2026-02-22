Scontro a Roma un morto sulla Colombo

Un incidente in via Cristoforo Colombo a Roma ha causato la morte di un motociclista di 61 anni. La collisione coinvolgeva anche un'auto condotta da un uomo di 26 anni. La causa del sinistro sembra essere stata una manovra azzardata del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

10.50 Grave incidente in via Cristoforo Colombo a Roma. Coinvolti un'auto condotta da un uomo italiano di 26 anni e un motociclo cilindrata 300, il cui conducente, italiano, 61 anni, è morto. Il ragazzo si è fermato per soccorrere ed è stato poi portato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici. I due mezzi sequestrati. Sulla Colombo, nel 2022, morì un 18enne travolto, sul marciapiede, da un'auto guidata da una 23enne, positiva all'alcoltest. E ieri a Roma è morta una donna in auto scontrata con un mezzo dell'Ama. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Funerali di Beatrice Bellucci, la giovane morta nell'incidente sulla Colombo a Roma

