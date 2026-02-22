Sconnessi Day 2026 | 700mila giovani a rischio riscopri il reale!

Il 22 febbraio 2026, l’Sconnessi Day coinvolge 700mila giovani, spinto dalla preoccupazione per la crescente dipendenza dai dispositivi digitali. L’evento mira a sensibilizzare sui rischi di una vita troppo virtuale e a promuovere momenti di disconnessione. Durante questa giornata, molte scuole organizzeranno attività per favorire il contatto diretto e il confronto tra i ragazzi. L’obiettivo è riscoprire il valore delle relazioni reali e della presenza nel mondo reale.

Sconnessi Day 2026: Una Giornata per Riconnettersi con la Realtà. Il 22 febbraio 2026, l'attenzione si volgerà sullo Sconnessi Day, l'iniziativa nata in Italia nel 2018 e promossa da Consulcesi Group, che invita a una riflessione globale sul rapporto tra individui e tecnologia. Questa giornata, celebrata come Giornata Mondiale della S-connessione, mira a sensibilizzare sull'impatto dell'iperconnessione sulla vita quotidiana, con particolare attenzione ai rischi per i giovani e alla crescente dipendenza da smartphone e social network. L'evento non intende demonizzare la tecnologia, ma promuovere un approccio più equilibrato e consapevole all'uso dei dispositivi digitali.