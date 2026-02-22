Sconfitta e vittoria | le reazioni contrastanti dopo la partita di pallavolo

Il Bisonte Firenze ha subito una sconfitta contro l’Igor Gorgonzola Novara al Pala BigMat, a causa di un set decisivo perso in extremis. La partita ha attirato l’attenzione dei tifosi, che hanno assistito a un match combattuto fino all’ultimo punto. La sconfitta mette fine a una stagione complessa, caratterizzata da alti e bassi. Le giocatrici si preparano ora a riflettere sulle prestazioni e a pianificare il futuro.

Una sfida decisiva al Pala BigMat ha concluso una stagione intensa per il Bisonte Firenze: la squadra è stata battuta dall’Igor Gorgonzola Novara con il punteggio di 1-3. Il risultato ha chiuso il tema playoff, avvicinando l’obiettivo al quale la squadra ha working duramente senza riuscire a centrarsi. Nella classifica finale, le bisontine chiudono all’ottava posizione con 28 punti, a un solo punto da Busto Arsizio che chiude a 29. Il verdetto del campo ha imposto la non qualificazione ai playoff, con Novara che si porta al quarto posto al termine della Regular Season superando Chieri, sconfitta a Perugia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

