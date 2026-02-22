Scomparso a 80 anni Luigi Levrini Riaprì l’oratorio di Rocca di Soraggio

Profondo dolore e tanta amarezza ha destato, in alta Garfagnana ed oltre, la scomparsa di Luigi Levrini, 80 anni, conosciuto da tutti come Luigino, di Piazza al Serchio, presidente fin dalla sua costituzione della Confraternita del Volto Santo di Rocca Soraggio vicino a Sillano. Lascia nel dolore la moglie Ginevra Paolami, i figli Michele e Cinzia, il nipote Mattia e tutti i famigliari e parenti, insieme agli amici della Confraternita del Volto Santo, che in pochi anni hanno sistemato materialmente l'antico oratorio dedicato alla Madonna del Perpetuo Soccorso a Rocca, dove è custodito un antico Crocifisso ligneo, facendolo diventare un centro di preghiera, di riflessione e di meditazione.