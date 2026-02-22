Sciopero dei treni il 27 e il 28 febbraio | tutte le informazioni

Lo sciopero del personale ferroviario, programmato tra il 27 e il 28 febbraio, causa disagi ai pendolari. Le agitazioni coinvolgono diverse aziende del settore e si concentrano nelle ore serali e mattutine, con possibili cancellazioni e variazioni di orario. I viaggiatori devono verificare gli orari aggiornati prima di partire. Le compagnie invitano a pianificare con anticipo gli spostamenti e a consultare le comunicazioni ufficiali.

Disagi in vista per chi viaggia, a fine febbraio. Dalle ore 21 di venerdì 27 alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio, dunque, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sciopero, trasporti aerei e treni a rischio il 26, 27 e 28 febbraioUno sciopero programmato causa disagi ai trasporti aerei e ferroviari tra il 26 e il 28 febbraio, con cancellazioni e ritardi annunciati.

Sciopero il 26, 27 e 28 febbraio, in arrivo stop per treni e aerei: gli orari e chi aderisce alla protestaUn'organizzazione sindacale ha annunciato uno sciopero nazionale dal 26 al 28 febbraio, coinvolgendo treni e voli aerei.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sciopero 27-28 febbraio 2026; Scioperi dei treni a febbraio 2026: calendario completo, aree coinvolte e treni garantiti; Dopo la tregua olimpica, ecco il primo sciopero dei trasporti in arrivo: gli orari e i mezzi a rischio; Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraio.

Un nuovo sciopero per treni e aerei: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28 febbraioPossibili disagi per chi dovrà spostarsi internamente o uscire dal Paese. Ita Airways ha cancellato il 55% del proprio operativo il 26 febbraio ... msn.com

Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraio ... tg24.sky.it

Sciopero treni e aerei a febbraio, tre giorni di disagi: date, orari e fasce di garanzia - facebook.com facebook

Un nuovo sciopero per treni e aerei: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28 febbraio x.com