Sciame di bici e flash mob | Subito la Città 30 per salvare vite e salute

Un grande gruppo di ciclisti e attivisti ha organizzato uno sciame di bici e un flash mob per chiedere limiti più severi alla velocità in città. La manifestazione, partita dal parco Novi Sad, si è diretta verso Largo Garibaldi, dove si sono svolti interventi pubblici per sensibilizzare sulla sicurezza stradale. L'obiettivo è promuovere una mobilità più sicura e salutare, coinvolgendo cittadini di tutte le età. La protesta continua con altre iniziative in programma.

Particolarmente accorato l'allarme lanciato durante la manifestazione dai medici per l'ambiente (ISDE). Secondo l'associazione il modello di mobilità cittadino, eccessivamente sbilanciato sull'utilizzo dell'auto privata, è diventato insostenibile per la salute e la sicurezza pubblica. I dati snocciolati durante il recente flash mob tracciano un quadro critico che parte dalla sicurezza stradale per arrivare agli impatti diretti dell'inquinamento atmosferico e della sedentarietà. La fotografia della sicurezza sulle strade è allarmante, con la provincia di Modena che si piazza al novantacinquesimo posto su 106 province italiane per tasso di vittime della strada, tra morti e feriti.