Sci di fondo oggi Olimpiadi 2026 | orario 50 km tc femminile tv streaming pettorali di partenza

La gara di sci di fondo, 50 km in stile classico, si disputa oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando grande attesa tra gli appassionati. La competizione si conclude con questa prova, che vede le atlete partire in linea e affrontare un percorso impegnativo tra le montagne. La diretta tv e streaming coprono l’evento, mentre i pettorali di partenza sono stati assegnati questa mattina. La lotta per le medaglie si fa sempre più intensa.

Sarà la 50 km femminile in classico con partenza in linea a chiudere ufficialmente il programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento stamattina alle ore 10.00 sulle nevi della Val di Fiemme (presso la pista di Tesero) per il via di una delle ultime competizioni con in palio le medaglie dell'intera rassegna a cinque cerchi. Difficile indicare una singola favorita principale per la vittoria, anche se forse in pole position potrebbe essersi la norvegese Astrid Oeyre Slind che dovrà vedersela in primis con la corazzata svedese composta da Ebba Andeon, Frida Karlsson (reduce da qualche problema fisico nei giorni scorsi), Emma Ribon e Jonna Sundling, ma anche con le connazionali Heidi Weng e Karoline Simpson-Larsen.