schlein detta la linea la sua per tutto il pd

Elisabetta Gualmini lascia il Pd dopo aver deciso di aderire ad Azione, spinta da divergenze politiche e dalla volontà di rinnovare il suo percorso. La sua scelta ha suscitato reazioni tra i membri del partito, che ora si confrontano con una perdita significativa. Gualmini, nota per il suo impegno nel settore sociale, ha annunciato il suo addio attraverso un messaggio pubblico, sottolineando la necessità di nuove strategie politiche. La sua decisione apre una fase di cambiamenti all’interno del partito.

Firenze, 22 febbraio 2026 – Pochi giorni fa Elisabetta Gualmini, europarlamentare eletta con il Pd, ha salutato la curva ed è passata ad Azione. Non è ancora chiaro se il suo addio sia vissuto dalla dirigenza schleiniana con sollievo oppure con preoccupazione in vista di possibili nuove partenze. Nel secondo caso, le parole dell’ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna dovrebbero sortire qualche effetto: «Schlein ha fatto un capolavoro. Si è presa tutto il partito e oggi ha una maggioranza del 92% in un partito che ha cambiato natura tanto che oggi lo spazio di agibilità politica per chi ha una visione più moderata e di governo, con una forte caratura in politica estera, si è molto ridotto». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Antisemitismo, la destra Pd si sfila dalla linea SchleinAl Senato, cinque senatori del Pd su 38 non hanno firmato il disegno di legge contro l’antisemitismo, presentato ieri a palazzo Madama.

**Pd: 'la linea è una', Schlein e il fantasma del leader forte a sinistra, da Craxi a Renzi**Questa mattina a Roma, il dibattito nel Partito Democratico si accende sulle posizioni di Elly Schlein.

«La linea del Pd è una». «Ci rispetti». Schlein-riformisti, è scontro apertoLa segretaria: sbagliati i distinguo. Guerini: così ci facciamo prendere in giro da Conte Per una volta se le sono dette senza troppi giri di parole. In Direzione, rigorosamente non in streaming, con ... roma.corriere.it

Schlein detta la linea marziale nel Pd: È sano che ci sia una minoranza ma la linea va rispettataLa postura è seria, il lessico solenne, la trincea è aperta. I dettagli fanno la differenza: l’elmetto allacciato sopra il gessato beige, il tono di voce degli annunci gravi: insomma il soldato Elly ... msn.com

