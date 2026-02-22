Durante un controllo in San Salvario, un 18enne ha tentato di scappare, opposto resistenza e fornito un nome falso. La polizia ha fermato il giovane, che ha cercato di nascondere la propria identità e di allontanarsi. Durante l’intervento, gli agenti hanno identificato 135 persone e ispezionato 8 veicoli. L’arresto nasce dalla sua condotta aggressiva e dalla falsificazione dei dati personali. La situazione resta sotto stretto monitoraggio.

La polizia di Stato ha coordinato a Torino un controllo straordinario del territorio nel quartiere San Salvario che ha portato all’identificazione di 135 persone, all'ispezione di 8 veicoli e all’arresto di un 18enne senegalese per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e falsa dichiarazione sulla propria identità. Nella giornata di martedì 17 febbraio 2026 l’attività è stata effettuata dal personale del commissariato di Barriera Nizza, con la collaborazione di personale del reparto prevenzione crimine Piemonte, del locale reparto mobile, della polizia ferroviaria, della polizia locale e dell’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti discussi: Scappa, oppone resistenza e dà un nome falso: 18enne arrestato durante i controlli in San Salvario; Scappa all'alt della Polizia Locale di Rho, scattano l'inseguimento e l'arresto. Ferito un agente.

