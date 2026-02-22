Il Sassuolo ha vinto contro le piccole, portando a casa dodici punti nelle ultime cinque partite. La causa di questa serie positiva risiede nella crescita della squadra, che mostra maggiore solidità in attacco e difesa. Con 13 punti raccolti nelle ultime nove gare del 2026, il club si avvicina a una posizione di alta classifica. La squadra si prepara ora a sfide più impegnative, puntando a consolidare i risultati ottenuti.

Dodici punti nelle ultime cinque gare, un 2026 da 13 punti in 9 partite, quella quota 35 raggiunta in classifica che ne fa, dopo 26 giornate, il terzo miglior Sassuolo di sempre. Meglio di quello di Fabio Grosso, dopo 26 giornate, solo le squadre dei record, ovvero l’eurosassuolo che andrà in Europa League e ne aveva, a questo punto della stagione, 38, e il Sassuolo che con De Zerbi, nel 202021, farà il record di punti, ovvero 62. Il giorno dopo la vittoria sul Verona si riparte da qui, si aspettano i risultati che completeranno il quadro ma l’idea c’è, ed è precisa. "Non era scontato", ha detto il tecnico neroverde dopo la vittoria sull’Hellas, lucidando una classifica che non preclude nulla ma sistema parecchio a livello di classifica, soprattutto per una neopromossa che non ha mai fatto mistero, magari peccando di modestia, di come l’obiettivo primario fosse la salvezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Muric ora è da recuperare. Il Sassuolo gli dà fiduciaIl Sassuolo continua a credere in Muric, nonostante le difficoltà recenti.

Fortitudo, il passo è da grande. Sorokas concede il bis a RuvoSorokas ha segnato di nuovo, dando alla Fortitudo Bologna una vittoria difficile contro Ruvo di Puglia, dopo aver realizzato un canestro decisivo negli ultimi secondi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sassuolo ammazza piccole. E il passo ora è da grande.

Massimo Mauro attacca la direzione arbitrale e il VAR dopo Sassuolo-Inter, con il caso del possibile fuorigioco prima del calcio d'angolo che porta al primo gol dell'Inter "Questo è l'esempio del fallimento del VAR, perché l'assistente non si deve permettere di a - facebook.com facebook